POLSKIE GIMNAZJA BĘDĄ WALCZYĆ W INTERAKTYWNYM TURNIEJU WIEDZY BRAINLY EDU-QUIZO!

Brainly Edu-Quizo to projekt edukacyjny serwisu Brainly i QL Brains Polska, którego partnerem jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jego celem jest pokazanie, że wiedza przekazywana dzieciom w atrakcyjny sposób za pomocą zabawy jest przez nie lepiej przyswajana.

- Taka forma nauki sprawia, że uczniowie łatwiej zapamiętują nowe rzeczy - twierdzi Anna Sieroń z Brainly. - Nasz projekt pokazuje, że gry edukacyjne pomagają w rozwijaniu logicznego myślenia, uczą pracy w grupie oraz rozwijają zdolności analityczne. Chcemy pokazać, jak w atrakcyjny sposób można zaangażować uczniów w naukę, dzięki czemu będą przyswajać wiedzę szybko i skutecznie.

Specjalna platforma Quizo, przygotowana przez QL Brains Polska, umożliwia grę za pomocą smartfona w czasie rzeczywistym w wielu lokalizacjach jednocześnie. Dzięki temu wszyscy uczestnicy quizu odpowiadają w tym samym momencie na te same pytania.

Platforma składa się z dwóch niezależnych elementów, które ze sobą współpracują w czasie gry. Pierwszy to Q-Player – moduł uruchamiany przez nauczyciela na laptopie podłączonym do telewizora lub rzutnika, na którym wyświetlane są pytania oraz rankingi rozgrywki. Drugi to kontroler, czyli moduł uruchamiany przez gracza na telefonie, który służy do rejestracji i udzielania odpowiedzi.

- Nasza platforma przenosi grę w quizy na zupełnie nowy poziom; pełen emocji, zabawy i niespotykanej dotąd rywalizacji. Jest nam niezwykle miło, że możemy z Quizo pomóc naszym przyjaciołom z Brainly w ich misji efektywniejszego uczenia, poprzez zwiększanie motywacji wewnętrznej dzieciaków do nauki i poznawania świata, poza mediami społecznościowymi - mówi Prezes QL Brains Polska - Rafał Sokalski.

Do udziału w rozgrywkach mogą zgłaszać się szkoły z całej Polski, zarówno z dużych miast, jak i mniejszych miejscowości. Uczestnicy mogą brać udział w quizie indywidualnie lub grać ze znajomymi w trybie drużynowym. Po zakończeniu rundy Q-Player wskazuje najlepsze osoby w danej lokalizacji, najlepsze lokalizacje oraz globalny ranking graczy.

12 maja odbył się ogólnopolski test platformy. Uczniowie z całej Polski odpowiadali na pytania w pięciu kategoriach: wiedza ogólna, biologia i zdrowie, geografia i podróże, historia i polityka, sztuka i rozrywka. Najlepszą drużyną okazały się „Charyzmatyczne dziobaki" z 9 Gimnazjum w Lublinie. Zwycięzcy otrzymali tytuł Mistrza Edu-Quizo oraz imienne koszulki. Wszyscy uczestniczy otrzymali miesięczne dostępy premium do serwisu Brainly.

Organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie będzie się odbywało cyklicznie. - Planujemy regularne rozgrywki w przeciągu kolejnego roku szkolnego, ponieważ Brainly Edu-Quizo to też świetne narzędzie do powtórki materiału przed klasówką. Mamy nadzieję, że wesprzemy tym projektem również nauczycieli - komentuje Anna Sieroń.

Udział w „Brainly Edu-Quizo" jest bezpłatny.

O organizatorach:

Brainly to wywodząca się z Polski platforma edukacji tworzona przez uczniów dla uczniów, która obecnie stanowi największą społeczność edukacyjną świata, łącząc ponad 80 milionów użytkowników. Uczniowie gimnazjów i liceów wspólnie rozwijają swoje zainteresowania i wspierają się w nauce. Każdego dnia społeczność uczniów odpowiada na ponad 100 000 pytań o przedmioty szkolne. Polska wersja serwisu to Brainly.pl. Platforma istnieje od 2009 roku i ma siedzibę w Krakowie oraz biura w Nowym Jorku i Barcelonie.

QL Brains Polska rozwija technologię quizów w czasie rzeczywistym dla wielu lokalizacji i uczestników jednocześnie w oparciu o różne platformy (aplikacje mobilne, strony www, SaaS dla np. firm z sektora medialnego). Usługa obecnie jest testowana w pubach i barach, a także w szkołach (we współpracy z Brainly). W czerwcu QLB Polska uruchomi regularne eventy quizowe dla rynku HORECA.

Centrum Edukacji Obywatelskiej to niezależna instytucja edukacyjna i jedna z największych polskich organizacji pozarządowych o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP). Działa od 1994 roku. CEO od ponad 20 lat konsekwentnie współpracuje z dyrekcjami szkół, kadrą nauczycielską, samorządami terytorialnymi i centralnymi władzami oświatowymi na rzecz efektywniejszego uczenia się w szkole. Fundacja wspiera szkolną demokrację i samorządność, rozwija kompetencje obywatelskie i społeczne uczniów.